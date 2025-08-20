الأربعاء 2025-08-20 09:52 ص
 

5 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

الأربعاء، 20-08-2025 09:31 ص
الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق إربد، نتج عنه إصابة متوسطة، وإعاقة لحركة السير.اضافة اعلان


كذلك تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي، نتج عنه 5 إصابات متوسطة، وأضرار مادية.
 
 
