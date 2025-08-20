الأربعاء 2025-08-20 09:52 ص
 

شحادة: انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لجيل ٢٠٠٨

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 20-08-2025 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة، إن عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية للامتحانات الثانوية العامة المرحلة الأولى جيل ٢٠٠٨ للعام الدراسي ٢٠٢٥ انتهت وتمر الآن بمرحلة التدقيق والمطابقة.اضافة اعلان


ورجح في تصريحات صحفية موعد إعلان النتائج المتوقع في الثلث الأخير من شهر آب الجاري ٢٠٢٥.
 
 
