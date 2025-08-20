أزمة خانقة على طريق الجمرك اثر حادث بين 5 مركبات

وقال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث دهس لشخصين، حالتهما متوسطة، بالإضافة إلى صدم 5 مركبات متوقفة.
