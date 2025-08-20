أزمة خانقة على طريق الجمرك اثر حادث بين 5 مركبات

09:20 ص

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بأنه تم التعامل صباح اليوم الأربعاء مع حادث سير بين خمس مركبات، ما بعد الجمرك باتجاه كلية حطين، نتج عن الحادث عدة إصابات وأثر مروري. اضافة اعلان





وقال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث دهس لشخصين، حالتهما متوسطة، بالإضافة إلى صدم 5 مركبات متوقفة.