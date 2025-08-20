الأربعاء 2025-08-20 09:52 ص
 

أزمة خانقة على طريق الجمرك اثر حادث بين 5 مركبات

ادارة السير
إدارة السير
 
الأربعاء، 20-08-2025 09:20 ص
الوكيل الإخباري-    أفادت إدارة السير بأنه تم التعامل صباح اليوم الأربعاء مع حادث سير بين خمس مركبات، ما بعد الجمرك باتجاه كلية حطين، نتج عن الحادث عدة إصابات وأثر مروري.اضافة اعلان


وقال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث دهس لشخصين، حالتهما متوسطة، بالإضافة إلى صدم 5 مركبات متوقفة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مركبة عسكرية للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يقبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل عبر الواجهة العسكرية الشمالية

الدفاع المدني

أخبار محلية 5 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

قوات الأمن السورية في السويداء

عربي ودولي الإخبارية السورية: دمشق وتل أبيب تؤكدان أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا

ادارة السير

أخبار محلية أزمة خانقة على طريق الجمرك اثر حادث بين 5 مركبات

الفيضانات في باكستان

عربي ودولي أكثر من عشرين قتيلا في أمطار موسمية جديدة في باكستان

ارشيفية

فلسطين 7 شهداء من طالبي المساعدات شمال مخيم النصيرات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية شحادة: انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لجيل ٢٠٠٨

علما الولايات المتحدة الأميركية واليابان

أسواق ومال الرسوم الجمركية الأميركية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات



 
 





الأكثر مشاهدة