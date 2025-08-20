افتتاح أول محطة لتعبئة غاز المركبات من حقل الريشة في الموقر اليوم

08:19 ص

يفتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأربعاء، في الموقر، أول محطة مستقلة - تابعة للشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي "وطني"، الناتجة عن الشراكة بين (جوبترول) وشركة غاز الأردن المسال - والمتخصصة في تعبئة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، المُخصّص للحافلات والشاحنات والمركبات، باستخدام الغاز المُنتَج من حقل الريشة.





وتُعدّ هذه المحطة الأولى من نوعها في الأردن، إذ تُشكّل خطوة مهمة نحو إدماج الغاز الطبيعي المُنتَج محليًا في السوق، بما يُسهم في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الوطنية، وفق بيان للوزارة.



وتعمل وزارة الطاقة على توسيع استخدامات الغاز الطبيعي وخلق سوق محلية جاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطط تنويع مصادر الطاقة.



وأضاف البيان: "تركّز الجهود الوطنية على رفع مستويات الإنتاج من حقل الريشة، خدمةً للمجتمع المحلي، وتعزيزًا لأمن التزود بالطاقة في المملكة".



شركة غاز الأردن المسال هي أول شركة تنشئ محطة مختصة بمعالجة غاز الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، لغايات نقله للقطاعات الاقتصادية في المملكة.



أقرّ مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية، حيث يشكّل مشروع القانون الجديد إطارًا تشريعيًا عصريًا يُنظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويُعزّز البنية التحتية الوطنية للطاقة.



ويشمل مشروع القانون أنواعًا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة.