الأربعاء 2025-10-01 06:39 م
 

الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير
الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير
 
الأربعاء، 01-10-2025 06:03 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية إندونيسيا الشقيقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، جراء الزلازل والأعاصير التي ضربت هذه الدول، ما أسفر عن وقوع عديدٍ من الضحايا والمصابين والمفقودين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومات هذه الدول وشعوبها في هذه الحوادث الأليمة، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، متمنيًا السلامة للمصابين، والنجاة للمفقودين.

وأشار المجالي إلى أن جميع الأردنيين الموجودين والمُقيمين في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين في مناطق الزلازل والأعاصير إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذه الدول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ورشة لتعزيز قدرات كوادر الأمن العام المشاركة في مهام حفظ السلام

قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ

عربي ودولي قائد في الحرس الثوري الإيراني يلمح لإمكانية زيادة مدى الصواريخ

م

أخبار محلية وزارة البيئة والجمعية العلمية تفوزان بالجائزة الفضية لمشاريع الطاقة الشمسية بالإمارات

اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية

أخبار محلية اجتماع تنسيقي بين الأوقاف وبلدية إربد حول الأراضي الوقفية

ل

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني نابلس 8 يجري عملية جراحية نوعية

الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

أخبار محلية الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن

أخبار محلية تعليمات جديدة لنقل أرقام الهواتف المتنقلة في الأردن

ت

اقتصاد محلي بورصة عمان تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشراتها



 
 





الأكثر مشاهدة