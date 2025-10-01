الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومات هذه الدول وشعوبها في هذه الحوادث الأليمة، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، متمنيًا السلامة للمصابين، والنجاة للمفقودين.
وأشار المجالي إلى أن جميع الأردنيين الموجودين والمُقيمين في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين في مناطق الزلازل والأعاصير إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذه الدول.
