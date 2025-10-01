الخارجية: الأردنيون في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير

06:03 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية إندونيسيا الشقيقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، جراء الزلازل والأعاصير التي ضربت هذه الدول، ما أسفر عن وقوع عديدٍ من الضحايا والمصابين والمفقودين.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومات هذه الدول وشعوبها في هذه الحوادث الأليمة، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، متمنيًا السلامة للمصابين، والنجاة للمفقودين.



وأشار المجالي إلى أن جميع الأردنيين الموجودين والمُقيمين في إندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين في مناطق الزلازل والأعاصير إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذه الدول.