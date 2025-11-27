الخميس 2025-11-27 09:12 م

الخارجية تتابع مقتل أردنيين جُنِّدا للقتال مع الجيش الروسي

الخميس، 27-11-2025 07:21 م
الوكيل الإخباري-   تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفاصيل المتعلّقة بمقتل مواطنَيْن أردنيَّيْن اثنين بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إن الوزارة تتابع عن كثب عمليات تغرير بمواطنين أردنيين من قِبَل جهات خارجية بغرض التجنيد غير الشرعي، ما يُعدّ مخالفةً للقانون الأردني والقانون الدولي وتعريضًا لحياة المواطنين للخطر.

وقال المجالي إن الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أيّ محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، وتحذّر من التعامل معها لما في ذلك من خطر على حيوات المواطنين وما يمثّله من خرق للقانون.

وأوضح المجالي أن الوزارة طالبت السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا في الجيش الروسي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية.

وتحذّر الوزارة من وجود جهات تعمل عبر شبكات الإنترنت على تجنيد الأردنيين، وتؤكّد أنها تتابع هذه الجهات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقفها وتطبيق القانون عليها، كون ما تقوم به من تغرير بالأردنيين وتجنيدهم في جيش أجنبي مخالفة جسيمة للقانون الدولي والالتزامات الدولية والقانون الأردني الذي يجرّم الانخراط في جيش أجنبي.
 
 


