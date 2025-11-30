"الخدمات الحكومية" في معان ينجز 5086 معاملة للسائقين والمركبات

08:40 م

الوكيل الإخباري- أنجز مركز الخدمات الحكومية في محافظة معان 5086 معاملة تتعلق بخدمات إدارة ترخيص السائقين والمركبات، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.





وقالت الوزارة إن أكثر الخدمات طلبًا خلال الفترة الماضية كانت الفحص الفني للمركبات (فئة ثالثة 2201 معاملة)، تلاها تجديد رخص المركبات في أحد مراكز الترخيص المعتمدة (1989 معاملة)، ثم طلب مشروحات رخصة القيادة 440 معاملة، في حين بلغ مجموع المعاملات لبقية الخدمات المقدمة 456.



وأوضحت أن مركز معان يقدم 14 خدمة بصورة متكاملة ضمن خدمات إدارة ترخيص السائقين والمركبات، ويستقبل المراجعين في جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 7:00 مساءً، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر نظام "إي فواتيركم" لتسهيل الإجراءات على المواطنين.



وأشارت إلى أن متوسط عدد خدمات ترخيص السائقين والمركبات المقدمة يوميًا في المركز يبلغ نحو 24 خدمة، ما يعكس دور مراكز الخدمة الحكومية في تسهيل الحصول على خدمات الترخيص من مكان واحد، وتقريبها من المواطنين.



وأضافت الوزارة أنه أصبح بإمكان المواطن الحصول على خدمة الفحص الفني لمركبته وتجديد رخصتها في مكان واحد، وخلال دقائق معدودة منذ بدء الفحص وحتى تسلّم الرخصة، دون الحاجة إلى زيارة مقر قسم الترخيص، ما أسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة.



وأكدت الوزارة أنها تعمل من خلال مراكز الخدمة الحكومية الشاملة على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين، ضمن مبادراتها الهادفة إلى دعم توجهات الحكومة في تعزيز جودة الحياة ورفع مستوى رضا المتعاملين.

