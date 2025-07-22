الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية تجددان اتفاقية تزويد مادة نظير اليودـ131 المشع

الوكيل الإخباري- وقعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، اتفاقية تزويد مادة نظير اليود 131 المشع من خلال المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، والذي يتم استخدامه في حالات وتشخيص بعض الأمراض في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.

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ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري وعن هيئة الطاقة الذرية الأردنية رئيسها الدكتور خالد طوقان.