الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية تجددان اتفاقية تزويد مادة نظير اليودـ131 المشع

ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري وعن هيئة الطاقة الذرية الأردنية رئيسها الدكتور خالد طوقان.
وأكد الجانبان على أن تجديد اتفاقية التعاون بين الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية يعكس عمق الشراكة التي انطلقت عام 2016 ولا تزال مستمرة في إنتاج وتوريد نظير اليود131 المشع المستخدم في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية، لتشمل أيضاً تقديم الخدمات الطبية الملكية للدعم الفني في مجال الصيدلة الإشعاعية لمفاعل الهيئة البحثي تلبيةً لمتطلبات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.
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