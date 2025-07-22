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الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية تجددان اتفاقية تزويد مادة نظير اليودـ131 المشع

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الثلاثاء، 22-07-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، اتفاقية تزويد مادة نظير اليود 131 المشع من خلال المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، والذي يتم استخدامه في حالات وتشخيص بعض الأمراض في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.

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ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري وعن هيئة الطاقة الذرية الأردنية رئيسها الدكتور خالد طوقان.


وأكد الجانبان على أن تجديد اتفاقية التعاون بين الخدمات الطبية الملكية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية يعكس عمق الشراكة التي انطلقت عام 2016 ولا تزال مستمرة في إنتاج وتوريد نظير اليود131 المشع المستخدم في تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية، لتشمل أيضاً تقديم الخدمات الطبية الملكية للدعم الفني في مجال الصيدلة الإشعاعية لمفاعل الهيئة البحثي تلبيةً لمتطلبات المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية.

 
 
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