الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار

الوكيل الإخباري- فازت الدكتورة رنا الإمام من الجامعة الأردنية، بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان- دورة جامعة الشارقة في مجال الاقتصاد الأخضر 2024.

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وقالت الامام لوكالة الأنباء الأردنية "بترا:"انه تم تكريم الفائزين، ضمن حفل افتتاح ملتقى الألكسو الثاني لتوأمة الجامعات العربية الذي أقيم في رحاب جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي.