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الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار

الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
الجمعة، 22-11-2024 07:18 م

الوكيل الإخباري-   فازت الدكتورة رنا الإمام من الجامعة الأردنية، بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان- دورة جامعة الشارقة في مجال الاقتصاد الأخضر 2024.

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وقالت الامام لوكالة الأنباء الأردنية "بترا:"انه تم تكريم الفائزين، ضمن حفل افتتاح ملتقى الألكسو الثاني لتوأمة الجامعات العربية الذي أقيم في رحاب جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي.


وأضافت، أن إعلان وتكريم الفائزين، جاء ضمن الدورة السادسة من دورة جائزة الألكسو للإبداع والابتكار للباحثين الشبان، والتي خصصت في هذه الدورة لمجال الاقتصاد الأخضر وتحمل اسم جامعة الشارقة وذلك إعترافاً من الألكسو بالجهود التي تقدمها جامعة الشارقة لخدمة العلم ودفع عجلته بما يحقق التنمية المستدامة.

 
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