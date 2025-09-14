الأحد 2025-09-14 01:11 م
 

الدوريات الخارجية تنبه سالكي «الصحراوي»

الأحد، 14-09-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى وجود أعمال صيانة على جزء من الطريق الصحراوي.

وأعلنت الدوريات الخارجية أنه تم البدء بأعمال على طريق القبان–القطرانة بطول يقارب ٥٠٠ متر باتجاه عمّان؛ وتشمل كشطًا وتعبيدًا لإنشاء مطب.

وأشارت الدوريات الخارجية إلى إغلاق المسربين في الجهة اليمنى من الطريق؛ ويُعمل حاليًا بمسرب واحد فقط في الجهة اليسرى.


ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات الدوريات الموجودة في الموقع.

 
 
