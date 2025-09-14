الدوريات الخارجية تنبه سالكي «الصحراوي»

الوكيل الإخباري- نوهت إدارة الدوريات الخارجية إلى وجود أعمال صيانة على جزء من الطريق الصحراوي.



وأعلنت الدوريات الخارجية أنه تم البدء بأعمال على طريق القبان–القطرانة بطول يقارب ٥٠٠ متر باتجاه عمّان؛ وتشمل كشطًا وتعبيدًا لإنشاء مطب.

اضافة اعلان



وأشارت الدوريات الخارجية إلى إغلاق المسربين في الجهة اليمنى من الطريق؛ ويُعمل حاليًا بمسرب واحد فقط في الجهة اليسرى.