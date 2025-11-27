الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي

03:10 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة أبو حويطي بوفاة الملازم محمد عودة أبو حويطي،سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. اضافة اعلان



