الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي

العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء
الخميس، 27-11-2025 03:10 م
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة أبو حويطي بوفاة الملازم محمد عودة أبو حويطي،سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 


