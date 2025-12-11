السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

11:14 م

الوكيل الإخباري- تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة. اضافة اعلان





وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد أداء قوي من كلا المنتخبين، قبل أن ينجح "الأخضر" في تسجيل هدف حاسم خلال الشوط الإضافي الثاني، ليحسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل.



وقدّم المنتخب الفلسطيني مباراة نِدّية وأظهر روحًا قتالية عالية، إلا أن المنتخب السعودي استطاع استثمار الفرص والظفر بالفوز، لينتظر الفائز من مواجهة الأردن والعراق .



