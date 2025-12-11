السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد أداء قوي من كلا المنتخبين، قبل أن ينجح "الأخضر" في تسجيل هدف حاسم خلال الشوط الإضافي الثاني، ليحسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل.
وقدّم المنتخب الفلسطيني مباراة نِدّية وأظهر روحًا قتالية عالية، إلا أن المنتخب السعودي استطاع استثمار الفرص والظفر بالفوز، لينتظر الفائز من مواجهة الأردن والعراق .
