الخميس 2025-08-21 02:43 م
 

السير : اثر مروري في نفق الدوار الخامس

ادارة السير
ادارة السير المركزية
 
الخميس، 21-08-2025 01:22 م
الوكيل الإخباري-   نوهت ادارة السير المركزية الى اثر مروري  للمركبات القادمة داخل نفق الخامس باتجاه اشارات السادس نتيجة تعطل مركبة على مسرب الطريق .اضافة اعلان


واكدت الادارة ان مجموعات السير في الموقع لرفع المركبة عن الطريق وارشاد السائقين . 
 
 
