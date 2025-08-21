السير : اثر مروري في نفق الدوار الخامس

01:22 م

الوكيل الإخباري- نوهت ادارة السير المركزية الى اثر مروري للمركبات القادمة داخل نفق الخامس باتجاه اشارات السادس نتيجة تعطل مركبة على مسرب الطريق .





واكدت الادارة ان مجموعات السير في الموقع لرفع المركبة عن الطريق وارشاد السائقين .