لجنتا فلسطين في الأعيان والنواب تُدينان اقتحام قوات الاحتلال مسرح الحكواتي

07:25 م

الوكيل الإخباري- أدانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان التي يرأسها العين مازن دروزة، ولجنة فلسطين بمجلس النواب التي يترأسها النائب سليمان السعود، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية "مسرح الحكواتي"، أحد رموز التاريخ والذاكرة الفلسطينية.





وقالت اللجنتان في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إن "لجنتي فلسطين في مجلسي الأعيان والنواب تابعتا التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية من قيام قوات الاحتلال والشاباك الإسرائيلية باقتحام أحد رموز التاريخ والذاكرة الفلسطينية، مسرح الحكواتي، واعتدائها على المؤسسات والطفولة الفلسطينية من خلال منعها عرض مسرحية فلسطينية للأطفال بتمويل أوروبي، والذي يُعد انتهاكًا لكل المواثيق والأعراف الدولية".



وأدانت اللجنتان "هذا الاعتداء من قبل عصابات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، والذي يدل على أنه يعيش أزمة خوف مع التاريخ والحضارة، ويثبت أنه دولة احتلال هشة ترعبها الكلمة أو عرض مسرحي للأطفال".



وأوضح البيان أن "الكيان الصهيوني المتطرف يحاول من خلال هذه الاعتداءات طمس الهوية والثقافة والحضارة العربية الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس التي تعتبر مدينة الرسل ورسالة الأديان والسلام ومفتاح الاستقرار والأمان".



واعتبر البيان أن هذه الممارسات مرحلة خطيرة من مراحل التهويد واستهداف الوجود العربي في القدس الشريف، داعيًا المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة وقانونية لمنع الاحتلال من الاستمرار في الاعتداءات التي تستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية.



وثمنت اللجنتان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الحفاظ على الهوية المقدسية، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تحفظ الحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في القدس وتضمنها وتحافظ على هوية المقدسات وسلامتها.



وشدد البيان على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وشعبه وقيادته الهاشمية من كل مكروه، وليبقى الأردن سيدا حرًا عربيًا.