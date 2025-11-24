تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ووفق إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس ليلا بارد في أغلب المناطق، ومع ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.