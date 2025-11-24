الإثنين 2025-11-24 04:22 م
 

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
تعبيرية
 
ووفق إدارة الأرصاد الجوية ان الطقس ليلا  بارد في أغلب المناطق، ومع ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل  زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار.

 

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11، وفي مرتفعات الشراة 23 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 10، وفي مناطق السهول 25 - 11، وفي الأغوار الشمالية 32 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 23، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 34 - 23 درجة مئوية.

 
 
