اليونيسيف: الأزمة التعليمية بغزة تصل إلى أرقام مقلقة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم اليونيسيف في فلسطين ان أكثر من 670 ألف طالب في غزة انقطعوا عن التعليم خلال العامين الماضيين.

وبين أن نحو 97% من مدارس قطاع غزة تعرض لتدمير شامل بسبب الحرب.