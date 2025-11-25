اليونيسيف: الأزمة التعليمية بغزة تصل إلى أرقام مقلقة

وبين أن نحو 97% من مدارس قطاع غزة تعرض لتدمير شامل بسبب الحرب.
وأضاف ان أحد أكبر التحديات أنه لم يسمح بدخول أي مواد للتعليم لغزة منذ بدء الحرب.
