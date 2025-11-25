الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

"سرايا القدس" و"كتائب القسام" تعلن تسليم رفات أسير إسرائيلي

الوكيل الإخباري-  أعلنت "سرايا القدس" وكتائب "الشهيد عز الدين القسام" أنها سلمت رفات أحد الأسرى الإسرائيليين عُثر عليه وسط قطاع غزة اليوم الثلاثاء الساعة 16:00 بتوقيت غزة.اضافة اعلان


وأوضحت كتائب القسام في بيان رسمي أن التسليم يأتي في إطار مسار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.

هذا واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "الجهاد الإسلامي" بخرق الاتفاق بعد إعلانها العثور على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين.

وقال مكتب نتنياهو إن إعلان حركة الجهاد الإسلامي العثور على رفات أحد المختطفين يمثل انتهاكًا خطيرًا للاتفاق القائم، معتبرًا أن تأخير تسليم الرفات فورًا يفاقم خرق الالتزامات المتفق عليها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، محاولًا التنصل من الالتزام واستئناف عمليات القصف على المدنيين.

روسيا اليوم 
 
 
