مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة صندوقة

ونقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة وادي السير بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة صندوقة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
-
أخبار متعلقة
-
آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا
-
المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا
-
ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي
-
مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا
-
الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط
-
انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية
-
الصفدي وفاديفول يبحثان تعزيز التعاون الأردني الألماني والتطورات الإقليمية
-
رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة الحسين للعمل التطوعي