مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة صندوقة
 
الثلاثاء، 25-11-2025 07:34 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة صندوقة، بوفاة الحاجة سلوى توفيق صندوقة، ارملة المرحوم إسماعيل عبدالقادر صندوقة.اضافة اعلان


ونقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في منطقة وادي السير بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة صندوقة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


