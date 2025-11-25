العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

07:18 م

الوكيل الإخباري- اطمأنّ رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، على صحة الوزير الأسبق نضال فيصل البطاينة، الذي يرقد على سرير الشفاء إثر وعكة صحية طارئة ألمّت به. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته للبطاينة في المستشفى، حيث يتلقى العلاج، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للبطاينة بالشفاء العاجل، و أن يمنّ عليه بتمام الصحة والعافية.