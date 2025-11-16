السير تكشف عن سبب أزمة السير الخانقة في صويلح

09:00 ص

الوكيل الإخباري- - قالت إدارة السير، إنه تم التعامل مع تعطل مركبة في مخرج نفق صويلح، وأخرى أسفل جسر الظاهر، وأخيرة داخل جسر الواحة، تسببت بأزمة سير صباحية، وتم التعامل مع جميع التعطلات. اضافة اعلان

