تسوية 719 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة؛ لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يشكر دولا آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي
-
الموافقة على تعاون مشترك بين الأردن وقطر في الأمن السيبراني
-
الأردن يتلقى 845 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم الخزينة العامة
-
الحكومة تقر نظام موظفي أمانة عمان
-
الحكومة تقر حزمة قرارات داعمة للمعلمين
-
الحكومة تفرض 16% ضريبة مبيعات على الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام جولة عمل آسيوية