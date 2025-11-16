تسوية 719 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تسوية 719 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

