الحكومة تقر نظام موظفي أمانة عمان

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تنظيم شؤون الموارد البشرية والتقاعد في الأمانة وتوحيد المرجعيات التشريعية التي تحكم أعمال الأمانة في هذين المجالين.


كما يأتي لتكييف ما ورد من نصوص في قانون التقاعد المدني ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يتلاءم مع واقع العمل في الأمانة، وتمكينها من إصدار التعليمات التي تنظم شؤون الموارد البشرية والتقاعد ولتعزيز دور الإدارة التنفيذية ولجنة الموارد البشرية ولجنة التقاعد في ممارسة الصلاحيات، ولرفع كفاءة الموارد البشرية في الأمانة بما يعزز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وللمساهمة في توفير بيئة تنافسية تحفز الموظفين فيها على الإبداع والتميز وترسيخ مبدأ المساءلة.

 
 
