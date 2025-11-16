الحكومة تقر نظام موظفي أمانة عمان

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الموافقة على نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تنظيم شؤون الموارد البشرية والتقاعد في الأمانة وتوحيد المرجعيات التشريعية التي تحكم أعمال الأمانة في هذين المجالين.