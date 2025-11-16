الموافقة على تعاون مشترك بين الأردن وقطر في الأمن السيبراني

وتشمل أوجه التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومشاركة أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب وتبادل الخبرات في مجال اعداد السياسات والمعايير والحوكمة في مجال الامن السيبراني.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية.
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
