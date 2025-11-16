الأحد 2025-11-16 09:18 م
 

الموافقة على تعاون مشترك بين الأردن وقطر في الأمن السيبراني

ل
أرشيفية
 
الأحد، 16-11-2025 08:13 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر بشأن التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني.

اضافة اعلان


وتشمل أوجه التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومشاركة أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب وتبادل الخبرات في مجال اعداد السياسات والمعايير والحوكمة في مجال الامن السيبراني.


الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية.


وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

ترند بعد جولة آسيوية ناجحة.. الأردنيون يهنئون الملك بعودته

هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب

خاص بالوكيل هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب

ب

أخبار محلية تسوية 719 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ب

طب وصحة المصابون بـ"كوفيد طويل الأمد" يحملون في دمائهم علامات غريبة!

زامير يلوّح باحتلال مناطق جديدة داخل غزة

فلسطين زامير يلوّح باحتلال مناطق جديدة داخل غزة

ت

أخبار محلية الملك يشكر دولا آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي

"الأونروا": استمرار المجاعة في غزة

فلسطين "الأونروا": استمرار المجاعة في غزة

ترامب يستعد لإبرام صفقة عملاقة جديدة مع السعودية

عربي ودولي ترامب يستعد لإبرام صفقة عملاقة جديدة مع السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة