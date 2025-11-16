نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة.



وقال نتنياهو إنه لا يمكن التخلي عن مرحلة تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

