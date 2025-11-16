الأحد 2025-11-16 09:18 م
 

نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 16-11-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو إنه لا يمكن التخلي عن مرحلة تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

اضافة اعلان

 

وأضاف أنه سيناقش ذلك في المجلس الوزاري المصغر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

ترند بعد جولة آسيوية ناجحة.. الأردنيون يهنئون الملك بعودته

هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب

خاص بالوكيل هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب

ب

أخبار محلية تسوية 719 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ب

طب وصحة المصابون بـ"كوفيد طويل الأمد" يحملون في دمائهم علامات غريبة!

زامير يلوّح باحتلال مناطق جديدة داخل غزة

فلسطين زامير يلوّح باحتلال مناطق جديدة داخل غزة

ت

أخبار محلية الملك يشكر دولا آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي

"الأونروا": استمرار المجاعة في غزة

فلسطين "الأونروا": استمرار المجاعة في غزة

ترامب يستعد لإبرام صفقة عملاقة جديدة مع السعودية

عربي ودولي ترامب يستعد لإبرام صفقة عملاقة جديدة مع السعودية



 
 





الأكثر مشاهدة