نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة

وقال نتنياهو إنه لا يمكن التخلي عن مرحلة تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.
