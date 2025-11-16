الأحد 2025-11-16 09:18 م
 

الملك يشكر دولا آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي

جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الوكيل الإخباري-  شكر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان على حفاوة الضيافة وعلى المباحثات المهمة لاستكشاف فرص توسيع التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية.

وقال جلالة الملك في منشور عبر صفحته على منصة إكس "نتطلع لمتابعة هذه الفرص من خلال القطاعين العام والخاص في الأردن".


وعاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، مساء الأحد، بعد اختتام جولة عمل آسيوية، شملت اليابان، وفيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، وباكستان.

 
 
