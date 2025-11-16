الملك يشكر دولا آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري- شكر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان على حفاوة الضيافة وعلى المباحثات المهمة لاستكشاف فرص توسيع التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية.

اضافة اعلان



وقال جلالة الملك في منشور عبر صفحته على منصة إكس "نتطلع لمتابعة هذه الفرص من خلال القطاعين العام والخاص في الأردن".