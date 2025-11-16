الملك يشكر دولا آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي

وقال جلالة الملك في منشور عبر صفحته على منصة إكس "نتطلع لمتابعة هذه الفرص من خلال القطاعين العام والخاص في الأردن".
وعاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، مساء الأحد، بعد اختتام جولة عمل آسيوية، شملت اليابان، وفيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، وباكستان.
