الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

الوكيل الإخباري- زار رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، مركز أبو علندا للأرشفة التابع لأمانة عمان الكبرى، للاطلاع على سير العمل في أرشفة الوثائق الخاصة بالأبنية الإلكترونية.





واطّلع الشواربة، خلال الزيارة التي رافقه فيها المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، سلطان الخرابشة، على جاهزية المركز، وآليات تنفيذ العمليات الرقمية والإلكترونية فيه بهدف الحفاظ على الوثائق وأرشفتها.



وأكد الشواربة أهمية المركز ودوره في الحفاظ على الوثائق والسجلات بطريقة إلكترونية حديثة، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لعمل الأمانة.



وأوعز بضرورة الإسراع في إنجاز جميع أعمال الأرشفة لجميع المعاملات التي تخص الأبنية، بهدف التسهيل على المواطنين في استرجاع المعاملات.

