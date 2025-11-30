الأحد 2025-11-30 11:33 م

الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة
الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة
الأحد، 30-11-2025 11:14 م
الوكيل الإخباري-   زار رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، مركز أبو علندا للأرشفة التابع لأمانة عمان الكبرى، للاطلاع على سير العمل في أرشفة الوثائق الخاصة بالأبنية الإلكترونية.اضافة اعلان


واطّلع الشواربة، خلال الزيارة التي رافقه فيها المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات، سلطان الخرابشة، على جاهزية المركز، وآليات تنفيذ العمليات الرقمية والإلكترونية فيه بهدف الحفاظ على الوثائق وأرشفتها.

وأكد الشواربة أهمية المركز ودوره في الحفاظ على الوثائق والسجلات بطريقة إلكترونية حديثة، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لعمل الأمانة.

وأوعز بضرورة الإسراع في إنجاز جميع أعمال الأرشفة لجميع المعاملات التي تخص الأبنية، بهدف التسهيل على المواطنين في استرجاع المعاملات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

أخبار محلية الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

"الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة

قوات الاحتلال تعلن تصفية 40 مقاوما في رفح خلال أيام

عربي ودولي قوات الاحتلال تعلن تصفية 40 مقاوما في رفح خلال أيام

ناقلة تركية تتعرض لحادث قبالة سواحل السنغال

عربي ودولي ناقلة تركية تتعرض لحادث قبالة سواحل السنغال

اختتام مشروع تعزيز فرص النجاح للطلبة الأردنيين والسوريين

أخبار محلية اختتام مشروع تعزيز فرص النجاح للطلبة الأردنيين والسوريين

غانتس: طلب نتنياهو للعفو زائف تمامًا

فلسطين غانتس: طلب نتنياهو للعفو زائف تمامًا

أزمة الانتخابات في مصر تتصاعد بعد إلغاء نتائج 48 دائرة انتخابية

عربي ودولي أزمة الانتخابات في مصر تتصاعد بعد إلغاء نتائج 48 دائرة انتخابية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نتأهب على جبهتي سوريا ولبنان

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي: نتأهب على جبهتي سوريا ولبنان



 
 





الأكثر مشاهدة