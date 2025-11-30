الأحد 2025-11-30 09:58 م

الشواربة: خطة لسداد مديونية الأمانة خلال 10 سنوات
الأحد، 30-11-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-   ناقش رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، مع اللجنة المالية في مجلس النواب موازنة الأمانة للعام المقبل، مؤكدًا أن الأمانة وضعت خطة استراتيجية لسداد مديونيتها على مدى عشر سنوات، مع التركيز على عدم الاستدانة والاستفادة من المشاريع الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص.اضافة اعلان


وأوضح الشواربة أنه تم رفع قيمة الأصول التي أقيمت مشاريعها حاليًا من 150 مليون دينار إلى 514 مليون دينار، مما ساهم في تحسين الوضع الائتماني للأمانة.

وأضاف أن العام القادم سيشهد تشغيل مسار النقل بين عمان والسلط، في خطوة نحو تطوير النقل العام.

كما أشار الشواربة إلى طرح عطاء لإدارة النفايات داخل حدود عمّان، حيث ستنتقل مسؤولية جمع النفايات إلى شركة رؤية عمّان مطلع العام المقبل.

وفي سياق الحوافز للمواطنين، أوضح أن هناك إعفاءات وخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى تقسيط كافة الضرائب والرسوم، بهدف تمكين المواطنين من تصويب أوضاعهم والحصول على إذن الأشغال.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أشار الشواربة إلى أن مشروع مسلخ عمان سيُطرح كفرصة استثمارية مطلع عام 2027، فيما يتم حاليًا دراسة سوق عمان المركزي لطرحه كفرصة استثمارية أيضًا.

وفيما يخص تطوير الأمانة، أكد الشواربة أن الأمانة تعمل على خطة ترشيق إداري مستمرة، مع التركيز على رفع كفاءة الفريق المالي ليواكب المسؤوليات المتزايدة.

كما أشار إلى أن جميع خدمات الأمانة قد تحولت إلى الخدمات الرقمية بالكامل لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.
 
 


