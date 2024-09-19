"الصحة العالمية": الأردن أول بلد في العالم يقضي على "الجذام"

الوكيل الإخباري- هنأت منظمة الصحة العالمية الأردن كونه أول بلد في العالم تم التحقق رسميا من قضائه على الجذام حيث يمثل هذا الإنجاز المهم حقبة جديدة من الجهود العالمية في مجال الصحة العامة.

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والجذام مرضٌ من الأمراض المُعدية المزمنة الناجمة عن المُتفطِّرة الجذامية، وهو يصيب الجلد والأعصاب المحيطية، والأسطح المخاطية للجهاز التنفسي العلوي والعيون في المقام الأول، ويمكن للجذام إذا تُرِك دون علاج، أن يسبب أضرارًا دائمة في الجلد والأعصاب والأطراف والعيون، وفي التشخيص المبكر يمكن العلاج من الإعاقة.



ويعتبر الجذام مرض مداري مُهمَل لا يزال يحدث في أكثر من 120 بلداً، حيث يبلغ سنويًا عن أكثر من 200000 حالة جديدة.

من جهته هنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس الأردن، مشيراً إلى أن الجذام يصيب البشرية منذ آلاف السنين، والمنظمة تقوم الآن بوقف انتقال هذا المرض في بلدان العالم بلدًا تلو الآخر، وتحرير الأفراد والأسر والمجتمعات من معاناته ووصمه.

ووفق المنظمة فإن الأردن لم يُبلِغ عن أي حالات جذام محلية الأصل منذ أكثر من عقدين من الزمن، مما يدل على التزامه السياسي القوي واستراتيجياته الفعالة في مجال الصحة العامة للقضاء على هذا المرض.



أما المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي قالت "إن القضاء على الجذام في الأردن إنجازٌ من شأنه أن يُحوِّل الخطاب حول هذا المرض القديم العهد، والأردن بوصفه البلد الأول الذي يحقق هذه الغاية على الصعيد العالمي، يمثل مصدر إلهام للبلدان الأخرى، ويشجعها على تعزيز جهودها والتغلب على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق هذا الإنجاز البارز".

وأضافت إن نجاح الأردن يرسي سابقة عالمية، ويبين ما يمكن تحقيقه بالالتزام السياسي القوي، والتفاني، والتعاون، والتخطيط الاستراتيجي.



بدورها أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لجنوب شرق آسيا ورئيسة البرنامج العالمي لمكافحة الجذام في منظمة الصحة العالمية سايما وازد ان تَمَكُّن الأردن من القضاء على هذا المرض القديم العهد يُعد إنجازًا تاريخيًا في مجال الصحة العامة، ونجاحًا كبيرًا للجهود الرامية إلى القضاء على الجذام على الصعيد العالمي.

وتابعت إن مكافحة الجذام في جميع أنحاء العالم أكثر من مجرد مكافحة أحد الأمراض، فهي مكافحة ضد الوصم أيضًا، وضد الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي.