الجمعة 2025-11-28 01:04 ص

صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"
صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"
الجمعة، 28-11-2025 12:07 ص
الوكيل الإخباري-  اختتمت غرفة صناعة إربد فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية" التي نفّذها مركز تطوير الأعمال (BDC) ضمن برنامج "انهض" – البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي، بمشاركة مجموعة من الشباب الرياديين الذين خاضوا تجربة تدريبية ثرية بالتطبيقات العملية والمعارف الحديثة.اضافة اعلان


وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن دعم فئة الرياديين يأتي انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد من خلال مشاريع مبتكرة وقابلة للنمو، مشيراً إلى أن الريادة أصبحت اليوم ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.

ووجه أبو حسان شكره لمركز تطوير الأعمال بمؤسسه نايف استيتية على جهوده المتواصلة في تنفيذ برامج نوعية موجهة للشباب، مؤكداً أن الشراكة بين الغرفة والمركز تمثل نموذجاً حقيقياً للتعاون الذي يخدم المجتمع ويعزز فرص الرياديين في الانطلاق نحو مشاريع ناجحة ومستدامة.

وشدد على أن غرفة صناعة إربد تحرص دائماً على أن تكون منصة داعمة للمجتمع المحلي والطاقات الشابة، من خلال فتح أبوابها لاستضافة البرامج الريادية، وتوفير بيئة تساهم في تطوير قدراتهم ومنحهم الأدوات اللازمة للانطلاق نحو مشاريع ناجحة ومستدامة.

وعبر المشاركون عن شكرهم لغرفة صناعة إربد على الاستضافة، ولمركز تطوير الأعمال على التدريب النوعي الذي ساعدهم في تعزيز مهاراتهم الريادية والإدارية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

عربي ودولي الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

عربي ودولي موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

فلسطين الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

عربي ودولي بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

أخبار محلية صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

عربي ودولي مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

عربي ودولي نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029

أخبار محلية الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029



 
 





الأكثر مشاهدة