صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن دعم فئة الرياديين يأتي انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد من خلال مشاريع مبتكرة وقابلة للنمو، مشيراً إلى أن الريادة أصبحت اليوم ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.
ووجه أبو حسان شكره لمركز تطوير الأعمال بمؤسسه نايف استيتية على جهوده المتواصلة في تنفيذ برامج نوعية موجهة للشباب، مؤكداً أن الشراكة بين الغرفة والمركز تمثل نموذجاً حقيقياً للتعاون الذي يخدم المجتمع ويعزز فرص الرياديين في الانطلاق نحو مشاريع ناجحة ومستدامة.
وشدد على أن غرفة صناعة إربد تحرص دائماً على أن تكون منصة داعمة للمجتمع المحلي والطاقات الشابة، من خلال فتح أبوابها لاستضافة البرامج الريادية، وتوفير بيئة تساهم في تطوير قدراتهم ومنحهم الأدوات اللازمة للانطلاق نحو مشاريع ناجحة ومستدامة.
وعبر المشاركون عن شكرهم لغرفة صناعة إربد على الاستضافة، ولمركز تطوير الأعمال على التدريب النوعي الذي ساعدهم في تعزيز مهاراتهم الريادية والإدارية.
