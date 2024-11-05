الضمان الاجتماعي ودائرة تنمية أموال الأوقاف يوقِّعان مذكرة تفاهم

ووقَّع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة، وعن دائرة تنمية أموال الأوقاف مديرها العام يوسف القضاة.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة إن المؤسسة تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين علاقاتها مع الشركاء الخارجيين بهدف ترسيخ شراكات وطنية فاعلة وتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به دائرة تنمية أموال الأوقاف في الحفاظ على الأوقاف الأميرية وإدارتها وتنميتها من خلال استثمارها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة حيث أن أموالها وقف للنفع العام ولا تعود ملكيتها لأحد وإنما يملكها عامة الناس، مضيفاً أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً شاملاً للتعاون بين الجهتين وترتب النشاطات والإجراءات اللازمة بما يخدم مصلحة المتقاعدين ويحقق أهداف الطرفين.
وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية تتمحور رؤيتها حول تقديم خدمة متميزة لجمهور الضمان، من مشتركين ومتقاعدين، وتهدف إلى تحقيق رضا متلقي الخدمة، وتسعى المؤسسة لتوفير كافة الوسائل والطرق التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على المتقاعدين، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن هذا الإطار، حيث ستسهم في تسهيل تسديد الأقساط الشهرية المترتبة على المتقاعدين المستفيدين من التمويلات التي تقدمها دائرة تنمية أموال الأوقاف في جميع محافظات المملكة.
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