الضمان الاجتماعي ودائرة تنمية أموال الأوقاف يوقِّعان مذكرة تفاهم

الوكيل الإخباري- في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسسات والهيئات الوطنية، وُقِّعت في مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم بين المؤسسة ودائرة تنمية أموال الأوقاف، وذلك بهدف تسهيل حصول متقاعدي الضمان على تسهيلات ائتمانية من أموال الأوقاف، وكذلك تسهيل تسديد الاشتراكات الشهرية والاقتطاعات المستحقة من أصحاب الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي لدائرة تنمية أموال الأوقاف.



ووقَّع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة، وعن دائرة تنمية أموال الأوقاف مديرها العام يوسف القضاة.



وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة إن المؤسسة تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين علاقاتها مع الشركاء الخارجيين بهدف ترسيخ شراكات وطنية فاعلة وتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به دائرة تنمية أموال الأوقاف في الحفاظ على الأوقاف الأميرية وإدارتها وتنميتها من خلال استثمارها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة حيث أن أموالها وقف للنفع العام ولا تعود ملكيتها لأحد وإنما يملكها عامة الناس، مضيفاً أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً شاملاً للتعاون بين الجهتين وترتب النشاطات والإجراءات اللازمة بما يخدم مصلحة المتقاعدين ويحقق أهداف الطرفين.

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