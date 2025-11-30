العضايلة يشارك بفعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني بالقاهرة

08:25 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755703 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شارك السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، بإحياء فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية وممثلي المنظمات العربية والدولية في مصر. اضافة اعلان





وأكدت جامعة الدول العربية أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى تجديد التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.



وحضر الفعالية عدد من الجرحى الفلسطينيين، حيث بذل الأردن، وبتوجيهات ملكية، جهودًا كبيرة ما تزال مستمرة لتوفير الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، عبر المستشفيات الميدانية التي أقامتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، من خلال الخدمات الطبية الملكية، في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدّمت وما تزال تقدم الرعاية الطبية للأشقاء على مدار سنوات.



كما تواصل الفرق الطبية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية العاملة ضمن المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل" استقبال المرضى والمراجعين من أهالي قطاع غزة من مبتوري الأطراف، حيث وفرت المبادرة الملكية مئات الأطراف للمستفيدين منها.



وأطلق الأردن، بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جهودًا متواصلة لاستقبال ومعالجة آلاف الأطفال الغزيين المصابين ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي استفاد وما يزال عدد كبير من الأطفال الغزيين منها.



وخلال الفعالية، تم إلقاء كلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني من جانب كلٍ من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إضافةً إلى عرض فيلم قصير تناول معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال، التطهير العرقي، التهجير القسري، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير جراء الاحتلال الإسرائيلي المستمر.



وجرى، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تكريم عدد من المؤسسات على جهودها في دعم وإغاثة الشعب الفلسطيني وبعض فئات المجتمع الفلسطيني على صمودهم وتضحياتهم.

تم نسخ الرابط





