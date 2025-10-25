العيسوي: الأردن يمضي في "معركة التحديث" لترسيخ دولة الشفافية وكفاءة المؤسسات

الوكيل الإخباري- في مشهد يجسد روح الأسرة الأردنية الواحدة، ويزخر بنبض الولاء الصادق والانتماء العميق للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، قصد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين العامر، مضارب بني هاشم، اليوم السبت، وفداً وطنياً ضم أكثر من (200) شخصية، من مختلف الشرائح والمحافظات، تحت مسمى "المبادرة الوطنية"، حاملين معهم رسالة فخر بالأردن وقيادته الهاشمية ومواقفها، حيث استقبلهم رئيس الديوان، يوسف حسن العيسوي."



وفي مستهل اللقاء، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتقديره واعتزازه بكافة أبناء الوطن، مؤكداً أن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن قوة ومتانة جبهتنا الداخلية هي السند والدرع الذي يحمينا في محيط يعصف به التحدي.



وشدد العيسوي على أن الأردن، بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك، يمضي في مشروع التحديث الوطني الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، بوصفه خياراً لا رجعة عنه وأمانة للأجيال القادمة، لافتا إلى أن رؤية التنمية الملكية تتجلى في كرامة المواطن وثقته بدولته.

