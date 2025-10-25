السبت 2025-10-25 10:41 م
 

عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر
عجلون
 
السبت، 25-10-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري-   تابع رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود اليوم السبت في جولة ميدانية مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية التي تنفذها البلدية ضمن خطتها الشاملة لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق اللواء.

اضافة اعلان


واطلع العرود خلال الجولة على أعمال تعبيد شارع المشيرفة وطريق الصافح برفقة اللجنة الفنية في البلدية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية ومعايير الجودة أثناء تنفيذ أعمال الخلطات الإسفلتية نظرًا للأهمية المرورية لهذه الطرق ودورها في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة لهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

أخبار محلية ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة



 
 





الأكثر مشاهدة