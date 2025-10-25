عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة

واطلع العرود خلال الجولة على أعمال تعبيد شارع المشيرفة وطريق الصافح برفقة اللجنة الفنية في البلدية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية ومعايير الجودة أثناء تنفيذ أعمال الخلطات الإسفلتية نظرًا للأهمية المرورية لهذه الطرق ودورها في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة لهم.
