عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة

الوكيل الإخباري- تابع رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود اليوم السبت في جولة ميدانية مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية التي تنفذها البلدية ضمن خطتها الشاملة لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق اللواء.

