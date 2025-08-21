"الأردنية للمناطق الحرة": قرار مجلس الوزراء يحفز الاستثمار في عجلون والبحر الميت

وأكد العجلوني أن المشاريع المقرر تنفيذها خلال العام الحالي، إستراتيجية ذات بعد وطني ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسية المملكة كمقصد سياحي واستثماري على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى دورها المباشر في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
وأوضح العجلوني، أن الخطة تشمل تنفيذ مجموعة من المشاريع النوعية، أبرزها متنزه عجلون الوطني الذي يمتد على مساحة تقارب 140 دونمًا في مرحلته الأولى، ويُعد من أكبر المشاريع السياحية في شمال المملكة.
ويتميز المتنزه بموقعه الفريد وسط غابات عجلون ومرتفعاتها ذات الإطلالات الساحرة، ليكون وجهة مثالية للسياحة البيئية والترفيهية على مدار العام، ويضم المتنزه تلفريك عجلون إلى جانب مرافق سياحية وخدمية متعددة، تشمل فندقًا بمستوى 4 نجوم، وفندق بوتيك بمفهوم عصري، ونزلًا بيئيًا يتماشى مع فلسفة السياحة المستدامة، ومنطقة تخييم مخصصة لطلاب الجامعات والمدارس، ومتنزهًا عائليًا بألعاب للأطفال، ومنطقة مغامرات وألعاب ترفيهية، وسينما خارجية، وقاعة متعددة الأغراض، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات استثمارية حقيقية تعزز مناخ الاستثمار في المنطقة.
وأشار العجلوني إلى أن المشروع سيوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة عجلون، إضافة إلى المئات من الفرص غير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ما يُسهم في تمكين المجتمع المحلي ورفع مستوى معيشته.
كما أكد، أن مشاريع المجموعة الأخرى، ومن أبرزها مشروع مركز زوار عجلون ومشروع الشاطئ العام في منطقة البحر الميت التنموية ومشروع الحديقة الشاطئية وتأهيل المباني ضمن حدود المنطقة التنموية لشاطئ البحر الميت، ستُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية السياحية والاستثمارية، وترسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.
