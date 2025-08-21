الخميس 2025-08-21 09:46 م
 

اختتام ورشة لدمج المكفوفين بدور القرآن الكريم في "أوقاف إربد الثانية"

أرشيفية
 
الخميس، 21-08-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-اختتمت مديرية أوقاف إربد الثانية بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة، اليوم الخميس، ورشة تدريبية في غرفة صناعة إربد، بهدف دمج المكفوفين في دور القرآن الكريم.

وقال مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ فراس أبو خيط، إن الورشة ركزت على تمكين دور القرآن بتقديم برامج تعليمية متخصصة تُراعي احتياجات المكفوفين، وتزويد المعلمين بالمهارات والأدوات اللازمة لذلك، مما يعزز رسالة المساجد ودورها في خدمة جميع فئات المجتمع.


وأضاف، أن الورشة جاءت استجابةً للاحتياجات المتزايدة للمكفوفين، حيث تسعى وزارة الأوقاف إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، إضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى المكفوفين، حيث تم تشجيعهم على المشاركة الفعالة في الدروس والتفاعل مع المعلمين والمشاركين الآخرين.

 
 
