اختتام ورشة لدمج المكفوفين بدور القرآن الكريم في "أوقاف إربد الثانية"

وقال مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ فراس أبو خيط، إن الورشة ركزت على تمكين دور القرآن بتقديم برامج تعليمية متخصصة تُراعي احتياجات المكفوفين، وتزويد المعلمين بالمهارات والأدوات اللازمة لذلك، مما يعزز رسالة المساجد ودورها في خدمة جميع فئات المجتمع.
وأضاف، أن الورشة جاءت استجابةً للاحتياجات المتزايدة للمكفوفين، حيث تسعى وزارة الأوقاف إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، إضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى المكفوفين، حيث تم تشجيعهم على المشاركة الفعالة في الدروس والتفاعل مع المعلمين والمشاركين الآخرين.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة
-
وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي
-
محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية
-
ورشة تدريبية متخصصة بحقوق الإنسان في تربية لواء قصبة المفرق
-
الاتحاد الوطني يكرّم طلبة التوجيهي في الرصيفة
-
أوقاف مادبا تكرم الطلبة المتميزين المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن في ذيبان
-
"الأردنية للمناطق الحرة": قرار مجلس الوزراء يحفز الاستثمار في عجلون والبحر الميت
-
الأمن يدعو للالتزام بالإرشادات المرورية لضمان عودة آمنة للطلبة