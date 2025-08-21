اختتام ورشة لدمج المكفوفين بدور القرآن الكريم في "أوقاف إربد الثانية"

الوكيل الإخباري-اختتمت مديرية أوقاف إربد الثانية بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لتأهيل الأئمة، اليوم الخميس، ورشة تدريبية في غرفة صناعة إربد، بهدف دمج المكفوفين في دور القرآن الكريم.

اضافة اعلان



وقال مدير أوقاف إربد الثانية الشيخ فراس أبو خيط، إن الورشة ركزت على تمكين دور القرآن بتقديم برامج تعليمية متخصصة تُراعي احتياجات المكفوفين، وتزويد المعلمين بالمهارات والأدوات اللازمة لذلك، مما يعزز رسالة المساجد ودورها في خدمة جميع فئات المجتمع.