محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية

الوكيل الإخباري- التقى محافظ جرش الدكتور مالك الخريسات اليوم الخميس في مبنى المحافظة رؤساء ومدراء المراكز الصحية في المحافظة في لقاء ناقش خلاله أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان جودتها وكفاءتها لجميع المواطنين.

وأكد الخريسات قدسية العمل والالتزام التام بأوقات الدوام الرسمي، مشدداً على أن تقديم الخدمة للمواطنين يُعد واجباً وطنياً وأمانة تتطلب الإخلاص والجدية في الأداء.



وأضاف، أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم وتطوير المراكز الصحية لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.



وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية مباشرة للمراكز الصحية والجهات الخدمية للاطلاع من كثب على واقع الخدمات والتأكد من معالجة أي ملاحظات أو معيقات تواجه سير العمل.