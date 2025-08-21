محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية

وأكد الخريسات قدسية العمل والالتزام التام بأوقات الدوام الرسمي، مشدداً على أن تقديم الخدمة للمواطنين يُعد واجباً وطنياً وأمانة تتطلب الإخلاص والجدية في الأداء.
وأضاف، أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم وتطوير المراكز الصحية لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.
وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية مباشرة للمراكز الصحية والجهات الخدمية للاطلاع من كثب على واقع الخدمات والتأكد من معالجة أي ملاحظات أو معيقات تواجه سير العمل.
وشدد على أن أي اعتداء على الكوادر الطبية يُعد انتهاكاً صارخاً للإنسانية، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل بهذا الخصوص حفاظاً على كرامة العاملين في القطاع الصحي وصوناً لهيبة مؤسسات الدولة.
