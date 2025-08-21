الخميس 2025-08-21 09:46 م
 

أوقاف مادبا تكرم الطلبة المتميزين المشاركين بمراكز تحفيظ القرآن في ذيبان

الخميس، 21-08-2025 07:54 م
الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف مادبا بتكريم 42 من الطلبة المتميزين المشاركين بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في ذيبان، بحضور متصرف اللواء بندر الزبن ومدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد وأولياء أمور الطلبة.اضافة اعلان


وقال مدير الأوقاف الدكتور عيسى البواريد، إن هذه المراكز نفذت بدعم من وزارة الأوقاف وتحت عنوان "يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد" من أجل حماية أبنائنا من هذه الآفة التي تغزو المجتمعات.

وأضاف، أن هذه المراكز التي تحرص الوزارة على إقامتها سنويا، هي مشعل علم ونور وهداية، وأنها في كل عام بزيادة مستمرة، مبينا الأجور العظيمة لمن يتعلم القرآن ويعلمه وأن هذه المجالس هي اصطفاء من الله تعالى تتوجب منا الشكر له.

وفي نهاية الحفل، وزع متصرف اللواء الشهادات والجوائز على الطلبة المتميزين في مراكز تحفيظ القرآن.
يذكر، أن عدد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في ذيبان، بلغت أربعة مراكز شارك فيها 200 طالب.
 
 
