الاتحاد الوطني يكرّم طلبة التوجيهي في الرصيفة

الوكيل الإخباري- نظم فرع حزب الاتحاد الوطني في الرصيفة حفلًا لتكريم مجموعة من طلبة الثانوية العامة المتفوقين، تقديرًا لجهودهم ولتميزهم الدراسي. ورعى الحفل النائب رائد رباع الظهراوي، رئيس مقر حزب الاتحاد الوطني الأردني في الرصيفة، وشارك الأهالي والطلبة فرحتهم بهذا النجاح.



وقال رباع إن هذه الفئة من الشباب هي عنوان الأمل وصورة المستقبل، مشددًا على أن حزب الاتحاد الوطني الأردني يعتبر التعليم والتميز ركيزة أساسية في مشروعه الوطني، وأن تكريم الطلبة المتفوقين يأتي في إطار التزامه بالاقتراب من المجتمع وتعزيز دوره في دعم مسيرة الشباب.



وأضاف أن هذه المبادرات ليست احتفالية فحسب، بل رسالة واضحة بأن الشباب هم محور التنمية والإصلاح، وأن حزب الاتحاد الوطني الأردني يضعهم في مقدمة أولوياته باعتبارهم الطاقة التي يعوّل عليها الوطن في مواجهة التحديات وصناعة الغد.



وأعرب ذوو الطلبة المكرمين عن اعتزازهم بهذه اللفتة التي منحت أبناءهم دفعة معنوية كبيرة، وأكدوا أن مشاركة الحزب في هذه المناسبة تعكس وعيًا بدور الشباب وضرورة تمكينهم في مختلف المجالات.

اضافة اعلان