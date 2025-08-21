الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية

الوكيل الإخباري- سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، بحسب بيان مشترك صدر عن بروكسل وواشنطن بشأن الاتفاقية الإطارية "حول التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة".



وجاء في بيان مشترك صادر عن الجانبين: "يعتزم الاتحاد الأوروبي إلغاء التعريفات الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح وصول تفضيلي للأسواق الأوروبية لمجموعة واسعة من المنتجات البحرية والزراعية الأمريكية.

اضافة اعلان

التزامات أوروبية:



• شراء غاز طبيعي مسال ونفط ومنتجات طاقة نووية من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار بحلول عام 2028.

• زيادة كبيرة في مشتريات المعدات العسكرية والدفاعية الأمريكية.

• استثمار 40 مليار دولار على الأقل في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية لمراكز البيانات.



من جانبها، وافقت الولايات المتحدة على تطبيق رسوم الدولة الأكثر رعاية على بعض السلع من الاتحاد الأوروبي. ينطبق هذا على الموارد الطبيعية غير المتجددة، والطائرات وقطع غيارها، والأدوية الجنيسة ومكوناتها، والسلائف الكيميائية.



ويأتي هذا الاتفاق بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف يوليو بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع الأوروبية اعتبارا من 1 أغسطس، محذرا من أن أي زيادة مقابلة في الرسوم على المنتجات الأمريكية ستواجه برسوم إضافية.



بعد عودته إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تشديد سياسته التجارية عبر سلسلة من الإجراءات الحمائية التي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي.