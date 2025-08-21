ورشة تدريبية متخصصة بحقوق الإنسان في تربية لواء قصبة المفرق

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق في مدرسة حي الضباط الثانوية للبنات، اليوم الخميس، ورشة تدريبية متخصصة حول حقوق الإنسان.

وبحسب بيان للمديرية، فإن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة والمعلمين، وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة واحترام الآخر، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته.



وأكد مدير تربية اللواء أيوب خلف المشاقبة، أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان في البيئة المدرسية، مشيدًا بدور المدرسة في تنظيم هذه الفعالية التوعوية، ومثمّنًا جهود الكادر التعليمي في دعم المبادرات التي تعزز الانتماء والوعي المجتمعي.