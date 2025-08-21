الخميس 2025-08-21 09:46 م
 

ورشة تدريبية متخصصة بحقوق الإنسان في تربية لواء قصبة المفرق

ل
أرشيفية
 
الخميس، 21-08-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق في مدرسة حي الضباط الثانوية للبنات، اليوم الخميس، ورشة تدريبية متخصصة حول حقوق الإنسان.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمديرية، فإن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة والمعلمين، وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة واحترام الآخر، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته.


وأكد مدير تربية اللواء أيوب خلف المشاقبة، أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان في البيئة المدرسية، مشيدًا بدور المدرسة في تنظيم هذه الفعالية التوعوية، ومثمّنًا جهود الكادر التعليمي في دعم المبادرات التي تعزز الانتماء والوعي المجتمعي.


وتخللت الورشة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعروض التقديمية التي تناولت مفاهيم الحقوق المدنية، وحقوق الطفل، وسبل حماية الحقوق داخل المؤسسات التعليمية في حين عبّر المشاركون في الورشة عن امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين ضرورة استمرار مثل هذه البرامج التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بقيم الإنسانية والعدالة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

فلسطين نتنياهو: نحن في مرحلة الحسم وأصادق على خطط احتلال غزة

مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

أخبار محلية مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

فلسطين تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ا

أسواق ومال روسيا: انخفاض معدل التضخم إلى 8.46%

ا

أسواق ومال الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع بشكل طفيف أمام اليورو

ا

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي

ا

فلسطين نتنياهو: سنبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

ب

أخبار محلية محافظ جرش يؤكد على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز حقوق الكوادر الطبية



 
 





الأكثر مشاهدة