ورشة تدريبية متخصصة بحقوق الإنسان في تربية لواء قصبة المفرق

وبحسب بيان للمديرية، فإن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الطلبة والمعلمين، وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة واحترام الآخر، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته.
وأكد مدير تربية اللواء أيوب خلف المشاقبة، أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان في البيئة المدرسية، مشيدًا بدور المدرسة في تنظيم هذه الفعالية التوعوية، ومثمّنًا جهود الكادر التعليمي في دعم المبادرات التي تعزز الانتماء والوعي المجتمعي.
وتخللت الورشة مجموعة من الأنشطة التفاعلية والعروض التقديمية التي تناولت مفاهيم الحقوق المدنية، وحقوق الطفل، وسبل حماية الحقوق داخل المؤسسات التعليمية في حين عبّر المشاركون في الورشة عن امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين ضرورة استمرار مثل هذه البرامج التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بقيم الإنسانية والعدالة.
