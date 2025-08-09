السبت 2025-08-09 08:40 م
 

القوات المسلحة تنفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة

السبت، 09-08-2025 05:01 م
الوكيل الإخباري-  نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.اضافة اعلان


وشاركت بعملية الإنزال طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، ومملكة هولندا، بالإضافة إلى جمهورية اليونان، حملت على متنها 52 طنًا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ 27 تموز الماضي نحو 571 طناً.

وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى 150 إنزالاً جوياً، 314 إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
 
 
