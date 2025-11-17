الأردن يستضيف المؤتمر العام للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية

12:16 ص

الوكيل الإخباري- استضاف الأردن أعمال المؤتمر العام للجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية بمشاركة 50 نائبًا من 25 دولة، ضمن برنامج زيارة الوفود للمواقع التاريخية والدينية في محافظة عجلون، حيث شملت الجولة موقع مار الياس، بحضور مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة.





وقال المنسق العام للمؤتمر النائب وصفي حداد إن احتضان المملكة لهذا الحدث البرلماني الدولي يعكس الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مؤكدًا أن الإيمان بالتفاهم بين الشعوب يمثل ركيزة أساسية للسلام والاستقرار وتجسيدًا لرسالة الأردن كأرض للتآخي والعيش المشترك.



وأضاف أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن مناقشة أنشطة الجمعية وقضايا برلمانية وسياسية وثقافية تهم العالم الأرثوذكسي والمجتمع الدولي، بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والتفاهم بين الشعوب والدول المشاركة.



وأشار حداد إلى أن برنامج المؤتمر يشمل عقد لقاءات متنوعة وزيارات لمواقع الحج المسيحي في المملكة، لإطلاع الوفود على الإرث الروحي والتاريخي الغني الذي تتميز به الأردن، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للسياحة الدينية المسيحية عالميًا.



يذكر أن الجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية، التي تأسست عام 1993، تعد منصة برلمانية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني والثقافي بين أعضائها وترسيخ القيم المسيحية والإنسانية المشتركة.