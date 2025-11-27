الخميس 2025-11-27 09:12 م

اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي
الخميس، 27-11-2025 08:12 م
الوكيل الإخباري-  التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج الشريعان، في رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي.اضافة اعلان


وجرى للواء الركن الحنيطي استقبال عسكري، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية والكويتية، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين قيادة البلدين الشقيقين ودورها في دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جهته، بيّن الفريق الركن الشريعان حرص الجيش الكويتي على توسيع آفاق التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأردنية، خاصةً ما يتعلق بتطوير القدرات الدفاعية ورفع مستوى التنسيق المشترك.

كما زار اللواء الركن الحنيطي كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، حيث استمع إلى إيجاز عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، ودورها في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية، إضافة إلى برامجها الأكاديمية والتدريبية التي تهدف إلى تطوير المهارات القيادية وتعزيز الكفاءة العملياتية للضباط.

حضر الزيارة السفير والملحق العسكري الأردني في الكويت، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري الكويتي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في كل من الجيشين الأردني والكويتي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قفزة في أسعار البلاتين والنحاس عالميًا

أسواق ومال قفزة في أسعار البلاتين والنحاس عالميًا

أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعلن عن حدث أمني خطير في جبل الشيخ والجولان

عربي ودولي الاحتلال يعلن عن حدث أمني خطير في جبل الشيخ والجولان

وزير الداخلية يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية وزير الداخلية يزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

بلدية بني عبيد تدعو تجار منطقة الصريح لتصويب أوضاعهم

أخبار محلية بلدية بني عبيد تدعو تجار منطقة الصريح لتصويب أوضاعهم

الخارجية تتابع مقتل أردنيين جُنِّدا للقتال مع الجيش الروسي

أخبار محلية الخارجية تتابع مقتل أردنيين جُنِّدا للقتال مع الجيش الروسي

الإحصاءات: تراجع إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي

أخبار محلية الإحصاءات: تراجع إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي



 
 





الأكثر مشاهدة