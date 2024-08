الملكة تنشر صورة جديدة لحفيدتها الأميرة ايمان برفقة الملك

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها في انستغرام صورة جديدة برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني وهي تحمل بين ذراعيها حفيدتها الأميرة ايمان بنت الحسين.



وعلقت الملكة على الصورة بقولها: مع الكتكوتة - So much cuteness in my arms.