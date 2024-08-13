الملكة تنشر صورة جديدة لحفيدتها الأميرة ايمان برفقة الملك

وعلقت الملكة على الصورة بقولها: مع الكتكوتة - So much cuteness in my arms.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يستقبل وفدا من مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي
-
اللواء الركن الحنيطي: ضرورة مواكبة التكنولوجيا لتحسين جودة التعليم وإدارته
-
اليرموك تقر سياسات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي
-
وزارة التربية تعلن التقويم الدراسي للعام 2024/2025
-
الملك وولي العهد يشاركان في تشييع جثمان الرفاعي
-
الكابتن محمد الخشمان رئيساً فخرياً لنادي الوحدات
-
هام بشأن إصدار العقد الإلكتروني للمعلمين في المدارس الخاصة
-
وزير الشباب يتفقد معسكرات تعزيز المشاركة السياسية في جرش