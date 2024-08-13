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الملكة تنشر صورة جديدة لحفيدتها الأميرة ايمان برفقة الملك

الملك والملكة والامراء مع الأميرة إيمان بنت الحسين
الملك والملكة والامراء مع الأميرة إيمان بنت الحسين




 

الثلاثاء، 13-08-2024 05:46 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها في انستغرام صورة جديدة برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني وهي تحمل بين ذراعيها حفيدتها الأميرة ايمان بنت الحسين.

وعلقت الملكة على الصورة بقولها: مع الكتكوتة - So much cuteness in my arms.

 


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