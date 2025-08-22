الجمعة 2025-08-22 07:52 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة

الجمعة، 22-08-2025 05:47 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع (1659) حادثا متنوعا.

وبينت المديرية، أن الحوادث توزعت على (1469) حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، و(111) حادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة (7:33) دقيقة، و(79) حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة (7:34) دقيقة.


وأكدت المديرية، استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث والحالات الطارئة على مدار الساعة، وبأعلى درجات الكفاءة والسرعة، حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

 
 
