الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع (1659) حادثا متنوعا.

وبينت المديرية، أن الحوادث توزعت على (1469) حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، و(111) حادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة (7:33) دقيقة، و(79) حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة (7:34) دقيقة.