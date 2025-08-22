الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة

وبينت المديرية، أن الحوادث توزعت على (1469) حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ (7:36) دقيقة، و(111) حادث إنقاذ بمعدل زمن استجابة (7:33) دقيقة، و(79) حادث إطفاء بمعدل زمن استجابة (7:34) دقيقة.
وأكدت المديرية، استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث والحالات الطارئة على مدار الساعة، وبأعلى درجات الكفاءة والسرعة، حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية
-
بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي
-
تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية
-
العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه
-
بلدية المفرق الكبرى تشكل لجنة شبابية مجتمعية للتركيز على جانب النظافة
-
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية
-
تنويه هام بخصوص المكرمة الملكية لأبناء العسكريين
-
الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة