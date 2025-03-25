الملك لرئيس وزراء إسبانيا: ضرورة تكثيف الجهود لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بشكل فوري.

وشدد جلالة الملك على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بغزة في جميع مراحله، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

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وحذر جلالته من خطورة استمرار الحرب على حياة المدنيين الأبرياء، وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.