الإثنين 2025-09-29 08:29 م
 

الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بوفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز آل سعود
 
الإثنين، 29-09-2025 06:40 م
الوكيل الإخباري-  بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة سمو الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
 
 
