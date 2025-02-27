الملك يفتتح مبنى مركز الحسين للسرطان في العقبة

ويتكون المبنى الذي يحمل اسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، من أربعة طوابق بمساحة كلية تقارب 6740 مترا مربعا، ويضم أقساما للعلاج الكيماوي والأشعة، ووحدة للكشف المبكر، وعيادات الأورام، ومختبرا، وصيدلية، وأقيم وجهز بأحدث التقنيات بكلفة تقدر بـ 15 مليون دينار.
وجال جلالة الملك في المركز، الذي يوفر 100 فرصة عمل للكوادر الطبية والخدمات المساندة من أبناء وبنات المجتمع المحلي في محافظات الجنوب، واطلع على مرافق قسم العلاج الكيماوي.
وفي كلمة ألقتها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الافتتاح، أشارت إلى أن المركز يجسد رؤية جلالته في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة لمرضى السرطان في جنوب المملكة، دون الحاجة للسفر بعيدا عن عائلاتهم خلال فترة تلقيهم العلاج.
وبينت سموها أن المركز مستمر في استقبال العديد من مرضى السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج واستكماله، إلى أن يعودوا سالمين إلى القطاع، وذلك بدعم مباشر من جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح فرع للجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين في "اليرموك"
-
"التربية" تعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج
-
التنمية : توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة
-
العبداللات: منظومة حقوق الإنسان نموذج متقدم يواكب المعايير الدولية
-
٣٨ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزير العمل يبحث والسفير العراقي شؤون العمالة العراقية في الأردن
-
مكافحة الأوبئة ومركز الأزمات يوقعان مذكرة تفاهم
-
تخصيص 1098 راتب تقاعد وفاة طبيعية في 2024