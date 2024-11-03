الملك يلتقي الرئيس الاستوني بعمّان غدا

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الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي الهاشمي مساء اليوم الأحد، عن وصول رئيس جمهورية استونيا ألار كاريس إلى العاصمة عمّان في زيارة رسمية إلى المملكة. اضافة اعلان





وقال الديوان عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام إنّ الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس كاريس غدًا الإثنين، لبحث توسيع التعاون بين البلدين.