الملك يلتقي الرئيس الاستوني بعمّان غدا

وقال الديوان عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام إنّ الملك عبدالله الثاني سيلتقي الرئيس كاريس غدًا الإثنين، لبحث توسيع التعاون بين البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير أمني للأردنيين
-
إطلاق الخطة الإستراتيجية للسياحة في البترا 2024-2033
-
محكمة بلدية بني عبيد تباشر عملها
-
ضبط سائق مركبة شحن عرض حياة المواطنين للخطر في الكرك
-
"الأراضي والمساحة" : يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن
-
بلدية جرش تغلق محيط الوسط التجاري أمام المركبات
-
الحنيطي يزور مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
مستشفى الملك المؤسس وسفارة التشيك يوقعان اتفاقية المرحلة الثالثة للمنحة الطبية