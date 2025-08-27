تعرف على عقوبة قاتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله

الأشغال الشاقة المؤبدة (مثل الجرائم التي تؤدي إلى تهديد السلم العام).
الأشغال الشاقة المؤقتة (تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 سنة).
الاعتقال المؤبد أو المؤقت (بحسب ظروف القضية).
