تعرف على عقوبة قاتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله

الوكيل الإخباري - في جريمة هزت الشارع الأردني أمس الثلاثاء، بعد مقتل النائب الأسبق في مجلس النواب السابع عشر موسى أبو سويلم ونجله في العاصمة عمّان، وفق بيان الأمن، تتصدر التساؤلات حول عقوبة الجاني في القانون الأردني.

وكان أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام إحالة قضية القتل التي وقعت أمس في منطقة أبو نصير بالعاصمة، وراح ضحيتها شخص وابنه وإصابة زوجته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف الجاني 15 يوما عن تهمة القتل العمد.

وتعتبر جريمة القتل العمد من جرائم الجنايات الكبرى وفق قانون العقوبات الأردني، ووفق المادة 328 من القانون فإن القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدًا مع سبق الإصرار والتخطيط.

ويعاقب الجاني بالإعدام إذا كان القتل مقترنًا بظروف مشددة، وفي بعض الحالات، قد تُخفف العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توفرت أسباب تخفيفية.

والعقوبات المترتبة على الجنايات بحسب قانون العقوبات الأردني هي: